شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية؟ .. اعرف العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية عندما يتأثر تدفق الدم من الوعاء الدموي إلى الدماغ، فإذا حدث انسداد في الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، فإن ذلك الجزء من الدماغ المحروم من الأكسجين والجلوكوز يموت ويعتمد فقدان الوظيفة على انسداد الوعاء الدموي وما يتحكم فيه ذلك الجزء من الدماغ مما يؤدى لحدوث السكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على العلامات التي تزيد خطر إصابتك بالسكتة الدماغية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وعوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هي مرض السكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم والتدخين والنظام الغذائي السئ وارتفاع الكوليسترول وقلة ممارسة الرياضة.

طرق اكتشاف السكتة الدماغية وعلاجها

أهم عامل هو الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر، فإذا أصيب شخص ما فجأة بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب الذهاب إلى الطوارئ بأحد المستشفيات.

لاكتشاف السكتة الدماغية، نتبع الأعراض المجموعة اختصارًا بما يسمى FAST:

F للوجه face : عندما يُطلب منك الابتسام، وقد تجد جانبًا واحدًا من الوجه لا يتحرك/ ابتسامة غير متناسقة

A للذراع arm : عندما يطلب من المريض مد كلتا الذراعين ستجد أن أحد الذراعين غير قادر على الحفاظ على وضعه ثابتاً

S للكلام speech: قد لا يتمكنون من فهمك تمامًا، وحتى لو فعلوا ذلك ، فقد لا يكونون واضحين لأن كلامهم قد تأثر

T للوقت time: الوقت ضروري إذا كانت لديهم مشكلة في الوجه أو الذراعين أو الكلام، فيجب نقلهم إلى الطوارئ فوراً

إذا لاحظت على أي شخص هذه الأعراض فجأة ، فهناك احتمالية أنها سكتة دماغية، ويجب الإسراع إلى الطوارئ على الفور لأنه إذا كانت هناك جلطة دموية فيمكن إعطاء بعض الأدوية التي تكسر الجلطات للمريض ويمكن إحياء تدفق الدم إذا تم إعطاؤه في الساعات الثلاث الأولى من السكتة الدماغية.

إذا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، وجاء بعد الوقت يتم إدخال سلك في الفخذ، في الأوعية الدموية ويمكن توجيه القسطرة في الأوعية الدموية في المخ الذي يعاني من جلطة ومن ثم من خلال هذا السلك، يمكن امتصاص الجلطة الدموية أو إزالتها ميكانيكيًا وهذا ما يسمى استئصال الخثرة الميكانيكي، ويمكن القيام به بعد 24 ساعة من انقضاء السكتة الدماغية.