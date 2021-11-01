شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بداية الشتاء.. خطوات بسيطة لتقليل ألم التهاب المفاصل في اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل حالة تؤثر على مفاصل الجسم المختلفة بما في ذلك الرسغين والركبة والوركين والكاحلين والمعصمين، تتفاقم أعراض التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء، يمكن أن يحد التهاب المفاصل في اليدين من نطاق الحركة ويؤثر على الأنشطة اليومية في الشتاء ، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة للوقاية من الألم، يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى تفاقم أي ألم أو وجع موجود، يؤثر الانخفاض في الضغط الجوي على المفاصل والغضاريف، يعاني الكثير أيضًا من تصلب وانخفاض في الحركة خلال فصل الشتاء، فيما يلي بعض النصائح لإدارة الألم لمن يعانون من التهاب المفاصل في اليدين، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

التهاب المفاصل في اليد: اتبع هذه الطرق للتحكم في الألم 1 . التمارين

يمكن أن يساعد تحريك يديك في منع الألم، يمكنك تجربة تمارين بسيطة في المنزل وتشمل بعض هذه - صنع القبضة ، وثني الأصابع والإبهام ، والقيام بإطالة بسيطة يمكنك مراجعة طبيبك مرة واحدة وإجراء هذه التمارين البسيطة في المنزل للحفاظ على صحة مفاصلك.

2. حافظ على يديك دافئة

تؤثر درجة الحرارة الباردة أيضًا بشكل مباشر على المفاصل، يجب أن تظل دافئًا خلال فصل الشتاء، ارتدِ قفازات إذا لزم الأمر لإبقاء يديك دافئة، فرك يديك معًا سيوفر الدفء ليديك.

3. الوسادة الحرارية

العلاج الوسادة الحرارية يزيد تدفق الدورة الدموية، ويمكنك استخدام وسادة حرارية أو إبقاء يديك في الماء الساخن لبعض الوقت، لكن استشر طبيبك قبل تجربة العلاج بهذه الطريقة بانتظام.

4. مرهم طبي

كما توصف الأدوية للسيطرة على آلام والتهاب المفاصل خاصة خلال فصل الشتاء، إذا وصف طبيبك مرهمًا ، فقم باستخدامه للحصول على بعض الراحة.

5. نظام غذائي صحي

إضافة الأطعمة الغنية بخصائص مضادة للالتهابات مفيدة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل، بعض الأطعمة المحملة بخصائص مضادة للالتهابات هي الطماطم والتوت والأفوكادو والعنب والكركم وأكثر من ذلك.