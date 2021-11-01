شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تختلف نتيجة اختبار كورونا خلال النهار عن تلك التي يتم إجراؤها فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا، قد يتصرف بشكل مختلف اعتمادًا على الوقت من اليوم وإيقاعات الجسم اليومية، مما يشير إلى أن نتائج اختبار كورونا قد تختلف بناءً على الوقت من اليوم، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، توصلت الدراسة التي قادها باحثون في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية، إلى نتيجة اختبار إيجابية أكثر دقة عند إجراء الاختبار في منتصف النهار مقارنة بالليل.



نتائج اختبار كورونا فى الليل والنهار

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Biological Rhythms ، فإن الحمل الفيروسي لمريض كورونا يكون أقل بعد الساعة 8 مساءً ، وبالتالي هناك فرصة أكبر لنتيجة سلبية خاطئة عند إجراء الاختبار في الليل، قد يساعد هذا الاكتشاف في منع سلبيات الاختبار الخاطئ ، والتي يمكن أن تكون ضارة للمريض الذي قد لا يسعى للحصول على رعاية طبية بسبب نتيجة الاختبار السلبية.

فيروس كورونا أكثر نشاطًا خلال النهار

يُعتقد أن فيروس كورونا يعمل بشكل مختلف في الجسم بناءً على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي لدينا، كما تدعم الدراسة الجديدة هذه الفرضية، وأشارت إلى أن إطلاق الفيروس يكون أكثر نشاطًا في منتصف النهار بسبب تعديل نظام المناعة بواسطة ساعتنا البيولوجية.

قال كارل جونسون ، أستاذ العلوم البيولوجية في فاندربيلت ، "إن إجراء اختبار كورونا في الوقت الأمثل من اليوم يحسن حساسية الاختبار وسيساعدنا على أن نكون دقيقين في تشخيص الأشخاص الذين قد يكونون مصابين ولكن لا تظهر عليهم أعراض".

يعد اكتشاف وقت الذروة للفيروس يبدو أنه في فترة ما بعد الظهر أمر مهم للغاية، حيث من المرجح أن يتفاعل المرضى مع الآخرين أو يلتمسوا الرعاية الطبية في هذا الوقت ، مما قد يزيد من احتمالية انتقال الفيروس في المستشفيات، ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الطبيعة النهارية للفيروس.