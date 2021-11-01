شكرا لقرائتكم خبر عن احذر علامات تشير لنقص المعادن في جسمك.. أبرزها اضطراب نبضات القلب والتنميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يعاني الشخص من نقص في المعادن، فمن المحتمل أن يشعر ببعض الانزعاج وقد يجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، من المهم أن نلاحظ أن أجسامنا تعتمد على العديد من أنواع المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز وكل من هذه المعادن تلعب دورًا محددًا، ومع ذلك، فإن نقص المعادن بجميع أشكالها قد يؤدي إلى بعض الأعراض الشائعة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الشعور بالتعب والضعف الشديد

سواء كنت تعاني من نقص الحديد أو كنت تفتقر إلى ما يكفي من المغنيسيوم في الجسم أو غيرها من المعادن، فقد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالتعب الشديد وقد لا تتمكن من القيام بالأعمال اليومية العادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحديد فهو مفتاح للعديد من وظائف الجسم، فهو يصنع الهيموجلوبين البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم وانخفاض مستويات الحديد يعني وصول كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات مما يحرمها من الطاقة.



الشعور بالارهاق والتعب

تقلصات العضلات وآلام المفاصل

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وقوة عظامك وأسنانك، كما يساعد في إدارة الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات وغيرها، ومن ثم يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ضعف العضلات والتشنج وآلام المفاصل، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام.



تقلصات العضلات

اضطراب نبضات القلب

تهتم المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم بالعديد من وظائف الجسم، يمكن أن يؤدي نقص أيًا من هذه المعادن إلى عدم انتظام ضربات القلب، في الوقت الذي يعاني فيه الجسم من نقص الحديد ومستويات منخفضة من الهيموجلوبين، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبالمثل يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب.



اضطراب ضربات القلب

الشعور بالتنميل ووخز

قد يدل الإحساس بالتنميل والوخز في الجسم على نقص المعادن، حيث وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يمكن أن يكون الوخز علامة محتملة على نقص المغنيسيوم والذى يمكن أن يسبب أيضًا تأثيرًا مخدرًا ووخزًا في الأصابع.



وخز وتنميل

الانتفاخ والغثيان وفقدان الشهية والقيء

يمكن أن يؤثر نقص المعادن أيضًا على صحة الجهاز الهضمي، في حين أن نقص البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وآلام في البطن، فإن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية والقيء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد المعادن في الجسم أيضًا إلى تقليل وظائف المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.