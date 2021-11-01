شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء زيادة دهون البطن.. ونصائح فعالة للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تؤثر دهون البطن على مظهرك فقط، ولكنها قد تؤثر أيضًا على صحتك، فهى مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة المقلقة للغاية، كما ان التخلص منها ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وهناك مجموعة من العوامل تسبب تراكم دهون البطن، وما هي الأشياء التي يمكننا القيام بها لمنعها أو التخلص منها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الدهون المتحولة غير صحية للغاية

تناول الدهون مهم لجسمك، ولكن الأهم هو معرفة الدهون المناسبة لك، الدهون المتحولة على سبيل المثال من بين أكثر الدهون غير الصحية، والتي لا تؤدي فقط إلى زيادة دهون البطن بل تزيد من وزن الجسم الكلي، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وغيرها، وتتوافر الدهون المتحولة في المخبوزات والمنتجات المعبأة.

لذلك، من أجل إنقاص دهون البطن، يجب عليك التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وبدلاً منها، تناول منتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والخضروات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن.



الدهون المتحولة

تناول كمية كافية من الماء

احرص على تناول كمية كافية من الماء، فهى لن تجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل ستبقيك رطبًا لفترات أطول من الوقت، على عكس المشروبات السكرية.

قلة النشاط البدنى

إذا كنت لا تقوم بأى نشاط بدني، فإن خسارة دهون البطن ستكون أقرب للمستحيل، فالقيام بالتمارين المنتظمة هي ما تحافظ على لياقتك وتسمح لك بالحد من تخزين الدهون في الجسم.



قلة النشاط البدنى

الحد من الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن أن تؤثر عاداتك الغذائية أيضًا على صحتك ووزنك، إذا كنت تستهلك الكثير من السكر، فأنت معرض لخطر الإصابة بدهون البطن الزائدة، فهى عبارة عن كربوهيدرات مكررة يصعب حرقها للحصول على الطاقة، وفى النهاية يتم تخزينها على شكل دهون.



الاطعمة والمشروبات السكرية

الإجهاد وقلة النوم

أشارت الدراسات إلى أن التوتر والقلق يمكن أن يؤديا إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائى وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ما يترتب عليه انخفاص فرص فقدان الوزن أو دهون البطن بشكل كبير.



التوتر وقلة النوم

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية، خاصة عندما تريد التخلص من الدهون الحشوية في بطنك وشد معدتك، كما أنها تحمى الجهاز الهضمى من أي مشاكل، وتشمل الحبوب الكاملة والمكسرات والشوفان والخضروات الخضراء والفاصوليا والعدس والفواكه المرطبة.