شكرا لقرائتكم خبر عن لمقاومة نزلات البرد.. 4 أطعمة تحتوي على «فيتامين C» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني البعض مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو، من مشكلات صحية عديدة، من بينها الرشح أو الإنفلونزا.

وينصح خبراء الصحة بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية المناعة وتقليل الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء.

وأوضحت مجلة “فرويندين” الألمانية المتخصصة في الأخبار الصحية بأن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين C، وهو ما يجعلها سلاحاً ناجعاً في محاربة نزلات البرد.

• الحمضيات

يعتبر البرتقال والليمون من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وتحتوي ثمرة البرتقال على 60 ملغرام من فيتامين C، وعصير الليمون حوالي 53 غرام، ومن الأفضل شرب البرتقال معصوراً طازجاً كعصير والليمون مع الماء الساخن ومحلى بالعسل.

• الطماطم

تعتبر من الأطعمة الغنية بفيتامين C، سواء كان ذلك في شكل عصير أو في صلصة الأطعمة.

• أناناس

يحتوي على ما يقرب من 80 ملغرام من فيتامين C، ومن الأفضل تناول شرائح الأناناس طازجة كوجبة خفيفة.

• الرمان

وينصح خبراء الصحة أيضا بتناول الرمان لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، كما يساعد في تقوية المناعة.