أسباب تدفعك لتناول المزيد من البرتقال… ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - يعدّ البرتقال خزاناً هائلاً من الفيتامينات والمعادن التي تنطوي على ‏الكثير من الفوائد الصحية‎.‎ ويُنصح دائماً بتناول الفاكهة بشكل عام، بدل من شربها كعصير، لأننا ‏بذلك نحصل على جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات بشكل ‏طبيعي‎.‎

ويحتوي البرتقال على فيتامين‎ C ‎ويشمل أيضاً كمية كبيرة من ‏البوتاسيوم والكولين وفيتامين‎ (A) ‎والألياف الغذائية وحمض الفوليك ‏والفيتامينات ومضادات الأكسدة القوية‎.‎ لذلك، إليكم الأسباب لإضافة برتقالة واحدة على الأقل يوميا إلى قائمة ‏الطعام:‏

‎ 1.يعزز جهاز المناعة

تحتوي كل برتقالة واحدة على 50 ملليغرام من فيتامين‎ C، لكن يزال ‏من غير الواضح وجود أي دليل إن كان ذلك يساعد على منع نزلات ‏البرد.‏

يعمل فيتامين‎ C ‎كمضاد ممتاز للأكسدة، ما يشجع على إنتاج خلايا ‏الدم البيضاء والوقاية من الأمراض الفيروسية‎.‎

‎2. يحافظ على شباب البشرة

يلعب فيتامين‎ C ‎دورا مهما في إنتاج الكولاجين، المطلوب لبناء ‏الأنسجة الضامة وشفاء الجروح والحفاظ على مظهر شاب وصحي ‏للبشرة. وجدت الأبحاث المنشورة في عام 2007، أن بشرة ‏المشاركين الذين تناولوا الأطعمة الغنية بفيتامين‎ C ‎كانت أقل عرضة ‏للتجاعيد‎.‎

‎3. يدعم صحة العينين

مع مرور العمر، تتزايد فرص الإصابة بالتنكس البقعي، وهي حالة ‏طبية يمكن أن تسبب أيضا فقدان الرؤية والعمى‎.‎

اكتشفت دراسة أجريت لمدة 15 عاماً ونشرت في عام 2018 أن ‏تناول البرتقال بشكل روتيني يمكن أن يقلل من خطر التنكس البقعي ‏بنسبة 60 في المائة‎.‎

‎4 ‎. يحافظ على المخ

قد تساعدنا مركبات الفلافونويد نفسها في حماية الدماغ من التدهور ‏المعرفي – وهو مفهوم واسع للعمليات التي قد تساهم، من بين أمور ‏أخرى، في تطور أمراض مثل الخرف ومرض الزهايمر‎.‎

وجدت دراسة نُشرت في آب الماضي في مجلة الأكاديمية الأمريكية ‏لطب الأعصاب أن الأشخاص الذين تناولوا 600 ملليغرام من ‏مركبات الفلافونويد يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 20% للإصابة ‏بالضعف الإدراكي، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الفلافونويد ‏بكمية 150 ملليغراما فقط‎.‎

5. ‎يساعد في خسارة الوزن

مثل الطماطم أو الخيار أو البطيخ، يحتوي البرتقال أيضا على الكثير ‏من السوائل، أكثر من 80 في المائة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي ‏البرتقال أيضا على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، وهو مزيج ‏رائع للنظام الغذائي والجهاز الهضمي. كذلك فإن قيمة السعرات ‏الحرارية للبرتقال منخفضة، وحقيقة أنه خال من الدهون تساعد أيضا ‏في عمليات إنقاص الوزن‎.‎