شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول الشتاء.. 5 فوائد لا تتخيلها لمياه القرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت مجلة متخصصة بالصحة والغذاء، عن فوائد لا تتوقعها لخلطة مياه القرفة، خصوصا في فصل الشتاء، حيث تنتشر أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “food.ndtv”، فإن طريقة تحضير مياه القرفة الفريدة من 3 توابل أساسية، وهي القرفة والشمر والكمون، لكنها تحضر بعدة منها أن نضع كوبين من الماء في وعاء ونغليهما لـ10 دقائق بعد إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة والشمر الكمون، وتشرب معتدلة الحرارة بعد إضافة العسل.

وأبرزت المجلة 5 فوائد فريدة لهذا المشروب والتي جاءت كالتالي:

1- مياه القرفة تسحب سموم الجسم

لأن كل نوع من البهارات المستخدمة في هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد جسم الإنسان على التخلص من السموم.

2- مياه القرفة تعزز المناعة

تحتوي أيضا على مادة البوليفينول والبروانثوسيانيدينز، والتي لديها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات الأمر الذي يقدم جرعة معززة لمناعة الإنسان.

3- مياه القرفة تعزز فقدان الوزن:

عندما تشرب على شكل شاي أعشاب أو ماء الديتوكس قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم.

4- إدارة مرض السكري:

تناول هذا المشروب بنسب مناسبة وبدون مبالغة يساهم باستقرار معدلات السكر لدى الإنسان.

5- مياه القرفة تعزز صحة الجلد:

تعمل التوابل الموجودة بخلطة مياه القرفة على منح الجسم كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تنقية الدم وتعزيز الدورة الدموية، وهي عوامل جوهرية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز صحة الجلد.