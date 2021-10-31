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فلسطين.. 5 وفيات و 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت الكيلة - في تصريحات لها - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة وحالتان في جنين بالضفة الغربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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