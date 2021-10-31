فلسطين.. 5 وفيات و 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الكيلة - في تصريحات لها - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة وحالتان في جنين بالضفة الغربية.