شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحليل ACTH وأهميته للكشف عن مشاكل الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس تحليل ACTH في الدم مستوى هرمون قشر الكظر (ACTH) في الدم، و ACTH هو هرمون يفرز من الغدة النخامية في الدماغ، وله وظائف هامة للجسم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية واستخدامات تحليل ACTH في الدم، وفقاً لموقع جامعة " ucsfhealth".

كيف تستعد لتحليل ACTH في الدم

من المحتمل أن يطلب منك طبيبك إجراء تحليل ACTH في الدم في الصباح الباكر، لأن مستوى الكورتيزول يختلف على مدار اليوم.

أهمية إجراء تحليل ACTH في الدم

تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ ACTH في تنظيم هرمون الكورتيزول الجلوكورتيكويد (الستيرويد)، حيث تفرز الغدة الكظرية الكورتيزول، الذى ينظم ضغط الدم وسكر الدم وجهاز المناعة والاستجابة للتوتر.

يمكن أن يساعد هذا الاختبار في العثور على أسباب مشاكل هرمونية معينة.

النتائج الطبيعية لعينة الدم المأخوذة في الصباح الباكر هي 9 إلى 52 بيكوجرام / مل (2 إلى 11 ميلليتر / لتر).

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية من تحليل ACTH في الدم

قد يشير المستوى الأعلى من الطبيعي لـ ACTH إلى:

-لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الكورتيزول (مرض أديسون)

-لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات (تضخم الغدة الكظرية الخلقي)

-واحدة أو أكثر من الغدد الصماء مفرطة النشاط أو تكونت ورمًا (الورم الصماوي المتعدد من النوع الأول)

-تصنع الغدة النخامية الكثير من ACTH (مرض كوشينج) ، والذي يحدث عادة بسبب ورم غير سرطاني في الغدة النخامية

-نوع نادر من الورم (الرئة أو الغدة الدرقية أو البنكرياس) يسبب الكثير من هرمون ACTH (متلازمة كوشينج خارج الرحم)

قد يشير المستوى الأقل من الطبيعي لـ ACTH إلى:

-تعمل أدوية الجلوكوكورتيكويد على تثبيط إنتاج الهرمون الموجه لقشرات الكظر (الأكثر شيوعًا)

-لا تنتج الغدة النخامية ما يكفي من الهرمونات ، مثل ACTH (قصور الغدة النخامية)

-ورم الغدة الكظرية التي تنتج الكثير من الكورتيزول