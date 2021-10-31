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5 طرق للوقاية من نزلات البرد.. منها الأكل الصحى وغسل اليدين

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القاهرة - سامية سيد - تزداد نزلات البرد مع دخول فصل الشتاء وتغير الفصول، حيث تصيبنا أعراض مثل: سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق التي يمكن أن تجعل أداء مهامنا اليومية أمرًا صعباً ومزعجاً للغاية، ولأن الوقاية خير من العلاج نتعرف في هذا التقرير على أبرز 5 طرق للوقاية من نزلات البرد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق للوقاية من نزلات البرد
 

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اغسل يديك بانتظام
 

غسل أيدينا جيدًا قبل الأكل أو قبل لمس وجهنا يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى وغيره من الفيروسات،  علينا فقط الاستمرار في ذلك حتى في فصل الشتاء تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد من سعال وعطس الشخص المصاب، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة. لذلك، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل أو لمس وجهك لتجنب الإصابة بالمرض.

 حافظ على رطوبتك واشرب الماء
 

في الشتاء بشكل عام، ينخفض ​​مستوى استهلاكك اليومي من الماء بسبب الطقس البارد لا نشعر بالعطش فلا نشرب الكثير من الماء لكن يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويمنعنا من الإصابة بالمرض لذا ، اشرب 2 لترًا على الأقل من الماء يوميًا يمكنك حتى تناول الحساء ومرق العظام لرفع مستوى تناول السوائل.

الأكل الصحي
 

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا خلال الموسم سوف يساعدك على الحصول على كمية وافرة من العناصر الغذائية والحفاظ على لياقتك.

انتبه بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د، حيث تساعد على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض. وتناول المزيد من الخضار الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.

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 احصل على قسط كافٍ من النوم
 

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لنا لمحاربة البرد والوقاية منه، يؤدي الأرق أو نوعية النوم الرديئة إلى صعوبة محاربة الجسم للفيروسات والعدوى.

عندما نحصل على نوم جيد في الليل ، ينتج جسمنا ويطلق السيتوكينات، وهي أنواع من البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات لذلك ، تأكد من أنك تنام لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.

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التمرين ضروريًا للتخلص من الكيلوجرامات و بناء العضلات كما يساعد على تقوية المناعة ومنع نزلات البرد.

تشير الدراسات إلى أن الرياضة تساعد الخلايا المناعية لدينا على السفر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الجسم لأنه يحسن الدورة الدموية بهذه الطريقة يساعد الجسم على محاربة العدوى بطريقة أفضل.

حافظ على نشاطك باتباع روتين تمارين منتظم مثل المشي واليوجا والتأمل والجري وتدريبات القوة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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