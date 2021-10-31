شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأجسام المضادة في الناجين من كورونا أقل فاعلية ضد المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط ارتفاع حالات الإصابة بمتغير دلتا AY.4.2 في جميع أنحاء العالم ، كشفت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا أقل فعالية ضد المتغيرات المختلفة، وبالنسبة للدراسة التى نُشرت في مجلة Nature Microbiology، نظر فريق البحث من كينجز كوليدج لندن في الأجسام المضادة لـ 38 مريضًا وعاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا خلال الموجة الأولى من كورونا، قبل تطعيمهم.

ووجد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة في معظم الأشخاص (18/19 مريضًا) بعد 10 أشهر من إصابتهم، وقال المؤلفون إنه في حين أن الأجسام المضادة من متغير معين من كورونا كانت قادرة على توليد استجابة قوية للعدوى المستقبلية من المتغير الخاص بها، فقد وجد أنها أقل فعالية عند محاربة المتغيرات المختلفة.



الاجسام المضادة من الناجين والمتغيرات

قد تكون اللقاحات المصممة حول نوع مختلف أقل فعالية ضد المتغيرات الأخرى

وجد الباحثون أيضًا أن اللقاحات الحالية المصممة حول البديل الأصلي لـ كورونا توفر أفضل حماية ضد جميع المتغيرات، ومن ثم ، يجب استخدامها في برامج التطعيم ، كما قالت الدكتورة ليان دوبون من قسم الأمراض المعدية ، كلية المناعة والعلوم الميكروبية ، كينجز كوليدج لندن.

منظمة الصحة العالمية: متغير دلتا A.Y 4.2 موجود الآن في 42 دولة

اعتبارًا من 25 أكتوبر ، تم الإبلاغ عن أكثر من 26000 حالة من نوع دلتا الفرعي AY.4.2 من 42 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الذي يحتوي على ثلاث طفرات إضافية ويقال إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10-15 # من متغير دلتا الأصلي.

أهمية التطعيم

قالت دراسة جديدة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص غير الملقحين ولديهم عدوى حديثة هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخمس مرات من أولئك الذين تم تطعيمهم مؤخرًا بالكامل ولم يكن لديهم عدوى سابقة.