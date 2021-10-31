شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية تنصح بالامتناع عن تناول التمر لهذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت أخصائية التغذية الروسية، ألينا ستيبانوفا، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

كما شددت ستيبانوفا، على أهمية التقليل من تناول التمر، للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، بحسب “روسيا اليوم”.

من جهة أخرى، نصحت ستيبانوفا، بتجنب اختيار التمر الذي يلمع، مشيرة إلى أن هذا النوع من التمر يحتوي على جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت.