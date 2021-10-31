شكرا لقرائتكم خبر عن احمي بشرتك من التجاعيد بتناول هذه الفيتامينات.. أبرزها "أ و سي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقدم في العمر يظهر علي البشرة، فنلاحظ ظهور التجاعيد في الوجه، وهذا الأمر يتسبب بالإحراج للعديد من النساء، وقد يعرضهن للإصابة بالإكتئاب، ولذا يقدم الخليج 365 بعض النصائح لتقليل ظهور التجاعيد وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed و everydayhealth".

-فيتامين ب:

يمكنك اختيار الكريمات الخاصة بالبشرة الغنية بفيتامين ب، فهي تساعد علي تجديد خلايا البشرة والحد من ظهور التجاعيد، وأيضا عليك تناول الأطعمة الغنية به، كاللحوم الحمراء، ويمكنك تناول المكملات الغذائية الغنية به.

-عنصر النحاس :

من مكونات طبقات الجلد عنصر النحاس، ويساعد علي دعم البشرة في منع الترهلات وتقليل فرص الإصابة بالتجاعيد، وتجديد إنتاج الكولاجين للبشرة وظهورها بنضارة وحيوية وخالية من التجاعيد.

-مضادات الأكسدة:

تساعد علي تجديد خلايا البشرة وامدادها بالنشاط والحيوية، والحد من التعرض للتجاعيد، ولذا علييك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه للحفاظ علي صحة البشرة.

- فيتامين أ:

يساعد فيتامين أ علي سرعة نمو خلايا البشرة وتجديدها، والحد من ظهور التجاعيد بها، كما أنها تلعب بشكل كبير في زيادة إنتاج الكولاجين ومقاومة تغير لون البشرة، ولذا لا تتردد في تناول الأطعمة الغنية بهذاالفيتامين الهام.

- فيتامين سي:

تناول فيتامين سي أو استخدام الكريمات الغنية بفيتامين سي، تعد من أهمالحيل التي تساهم في تجديد خلايا البشرة، وتعمل علي التخلص من المشاكل الصحية بها، ولذا عليك الاهتمام بتناولك لها للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد.