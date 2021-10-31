ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 247 مليوناً و137 ألفا و539 حالة

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 247 مليوناً و137 ألفا و539 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و10 آلاف و545 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 223 مليونا و881 آلاف و629 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا نزولا من 78 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 59 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 نزولا من 24 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97151 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و597550 بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95729 بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، تسجيل 3478 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 10693 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة جراء كوفيد-19.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين تجاوز العدد الرسمي للوفيات 607 آلاف وفاة.