شكرا لقرائتكم خبر عن من السُنّة أن تشرب جالساً.. 4 مخاطر صحية لشرب الماء أثناء الوقوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهدْيه كلها خير، فالالتزام بهديه ظاهرا وباطنا له أكبر الأثر النفسي والصحى على حياة المسلم.

ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب جالسا، حيث جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أَن يشرب الرجل قَائما.

الكثيرون لا ينتبهون إلى عادة شرب الماء أثناء الوقوف، وما تسببه من مخاطر صحية كبيرة، قد تعرض الإنسان مع مرور الوقت إلى أزمات صحية غير متوقعة.

الدكتور فيبول روستجي، الطبيب العام فى أحد مستشفيات الهند، حذّر من شرب الماء أثناء الوقوف.

وبحسب ما نقلته عن وسائل إعلام فإن هناك 4 مخاطر صحية تنتج عن عادة الشرب واقفا:

1-خطر على الرئتين

عند شرب الماء أثناء الوقوف، فإن العناصر الغذائية والفيتامينات لا تصل إلى الكبد والجهاز الهضمي بالشكل المطلوب، فسرعة انتقال الماء عبر القناة الهضمية يعرض الرئتين والقلب للخطر.

2- مشاكل الكلى

تعمل الكلى بشكل أفضل في ترشيح المياه أثناء الجلوس، لذلك فإن الوقوف أثناء شرب الماء، يجعله أقرب إلى المرور دون أي ترشيح.

3- عسر الهضم

يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى إرباك الجهاز الهضمي، لأن الماء في هذه الحالة يمر بقوة وسرعة كبيرتين عبر قناة الطعام ويسقط أسفل المعدة.

4- التهاب المفاصل

تتراكم السوائل في المفاصل عند توتر الأعصاب في حالة شرب الماء واقفا، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها .