أسباب عدم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في الغرب.. رئيس مركز "غاماليا" الروسي يجيب

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية تتجاهلان نجاح لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.



وقال غينسبورغ، أمس السبت، في حديثه لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "أظهرت حملة التطعيم أن لقاح "سبوتنيك V" يحمي الجسم بشكل ممتاز ضد مجموعة واسعة من طفرات فيروس كورونا. لكن موظفي وكالة الأدوية الأوروبية، وجزئيا موظفي منظمة الصحة العالمية، لا يريدون رؤية ذلك".

وأشار إلى أن الخلافات الموجودة في القوانين الروسية والأوروبية الخاصة بالأدوية تولد أيضا تأخيرا في المصادقة على اللقاح الروسي.

تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في روسيا في 11 أغسطس عام 2020 ليصبح أول لقاح مضاد لكورونا مسجل في العالم. وقد تمت المصادقة على استخدام هذا اللقاح حتى الآن في 70 بلدا يقطنها 4 مليارات انسان.

وحتى الآن لم تصادق وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي 1 أكتوبر الجاري أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بعد لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، عن إزالة كل الحواجز أمام تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل منظمة الصحة العالمية. وحتى الآن أوصت هذه المنظمة باستخدام 7 لقاحات مضادة لكورونا، كما تجري حاليا دراسة طلبات لتسجيل 13 لقاحا آخر، بما فيها لقاحا "سبوتينك V" و"أبيفاك كورونا" الروسيان.