الصين.. تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 حالة. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97151، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى يوم الجمعة.