شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتخلص من سموم الجسم.. ابتعد عن المقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والمعجنات ، يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السمنة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن الحكمة وضع خطة للتخلص من السموم بالجسم، من خلال الأنظمة الغذائية التي تركز على تطهير الجسم من الداخل ، وتعد زيادة تناول الألياف والفواكه والخضروات الورقية استراتيجية مجربة للحفاظ على صحة المعدة، وكل ما عليك فعله اتباع هذه النصائح البسيطة لبدء رحلة التخلص من السموم ، بحسب ما نشره موقع " food.ndtv".

عادات الأكل:

أول شيء في أي خطة هو الاعتدال، تناول باعتدال ولكن زد من تناول الفواكه الطازجة والخضروات الورقية، أنها تضمن أن لديك ما يكفي من الألياف وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، الأطعمة المخمرة والحبوب الكاملة ستحافظ على الانتفاخ وعسر الهضم، تتمتع الفواكه مثل البابايا والأناناس والتفاح بخصائص رائعة لإزالة السموم، يوفر التوت كمية وافرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

المشروبات:

حافظ على رطوبتك بالكامل في جميع الأوقات، اشرب الكثير من الماء ، والسوائل مثل ماء جوز الهند واللبن وعصير البرتقال بالنسبة للأعشاب ، يمكنك شرب الكمون والريحان، ستوفر لك هذه العناصر الغذائية الحيوية لضمان عدم إصابتك باضطراب في المعدة.

يجب أن تكون التمارين الرياضية عنصرًا حيويًا في أي خطة للتخلص من السموم، يساعد في الهضم ويحافظ على ضخ الوظائف المتعلقة بالهضم، جرب اليوجا في الصباح والمساء يمكنك أيضًا المشي لمسافات طويلة ، مما يخفف من التوتر وينظم عملية التمثيل الغذائي أيضًا.

النوم الجيد:

يمكن أن يساعدك المشي على الاسترخاء والهضم الجيد ،والحصول على قسط كافى من النوم ليلا، فالنوم الجيد يسمح للدماغ بطرد السموم والتعافي من مشاكل النهار، وبالتالي ، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات) كل ليلة.