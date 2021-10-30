شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من ظهور شعر البشرة؟.. اعرفي الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمو شعر الوجه عند النساء يعد من الأمور التي تسبب لهن الإحراج، وعند ظهور الشعر بطريقة شديدة وكثيرة يكون علامة علي الإصابة بخلل هرموني ، وخاصة عند ظهوره في الذقن أو الشارب بكثرة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب وطرق العلاج الخاصة بزيادة شعر الوجه عند النساء، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday".

أشار التقرير، أن من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة شعر الوجه عند النساء، الإصابة بتكيسات المبيض، وتعني إنتاج المبيض نسبة عالية من بعض الهرمونات وأبرزها هرمون الأندروجين والتستوسترون.

ومن أبرز أعراض الإصابة بتكيس المبيض، ظهور حب الشباب وكثرة الشعر في الوجه، وضعف الخصوبة لدي النساء، وأيضا زيادة الوزن، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ويتم علاج هذه المشكلة عن طريق المتابعة الصحية عند طبيب نساء، يقوم بإعطاء بعض العلاجات كحبوب منع الحمل، للتحكم في مستوي الهرمونات.

وأكد التقرير، أن هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة لظهور شعر الوجه، ومنها تناول أدوية مضادات الاكتئاب، و والأدوية الهرمونية، وبعض المضادات الحيوية، كما أن الإصابة بوجود خلل في الغدة الدرقية تعد من الأسباب المؤدية لظهور شعر الوجه عند النساء.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الطرق التي تساهم بشكل كبير في علاج ظهور الشعر في البشرة عند النساء، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أبرز الخيارات التي يجب القيام بها للتحكم في نسبة الهرمونات بالجسم.

-تناول بعض العلاجات التي تساعد علي تقليل نمو الشعر في الوجه.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والتي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الهرمونات بالجسم.