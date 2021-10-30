شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمل لساعات طويلة؟.. دراسة تحذر من تعرضك لخطر ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باحثون، أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مكان العمل هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن العمل لمدة 49 ساعة أو أكثر كل أسبوع كان مرتبطًا بنسبة 70 % من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم "المقنع" ، واحتمال أكبر بنسبة 66 % للإصابة بارتفاع ضغط الدم المستمر، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Hypertension الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.

كانت النتائج صحيحة لكل من الموظفين من الرجال والنساء وتم أخذها في الاعتبار لمتغيرات مثل إجهاد الوظيفة والعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة وحالة التدخين ومؤشر كتلة الجسم (BMI) وعوامل صحية أخرى.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة كزافييه تروديل ، الأستاذ المساعد في قسم الطب الاجتماعي والوقائي بجامعة لافال في كيبيك بكندا: "يرتبط ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستمر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

الدراسة الجديدة ، التي أجراها فريق بحث كندي ، جندت أكثر من 3500 موظف من ذوي الياقات البيضاء في ثلاث مؤسسات عامة في كيبيك، تقدم خدمات التأمين لعامة السكان.

اشتملت الدراسة التي استمرت خمس سنوات على ثلاث موجات من الاختبارات - في السنوات الأولى والثالثة والخامسة، إجمالاً ، كان ما يقرب من 19 % من العمال يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك الموظفين الذين كانوا يتناولون بالفعل أدوية ارتفاع ضغط الدم، وكان أكثر من 13 % من العمال يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقنع ولا يتلقون علاجًا لارتفاع ضغط الدم.

وأشار تروديل إلى أن الصلة بين ساعات العمل الطويلة وارتفاع ضغط الدم في الدراسة كانت مماثلة للرجال والنساء تقريبًا، مشيرا إلى أن الدراسة لم تشمل العمال ذوي الياقات الزرقاء (الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة ويقومون بأعمال يدوية في وظائف مثل الزراعة أو التصنيع أو البناء أو التعدين أو الصيانة أو خدمات الضيافة).

وشدد تروديل على أن "الناس يجب أن يدركوا أن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر على صحة قلبهم ، وإذا كانوا يعملون لساعات طويلة ، فعليهم أن يسألوا أطبائهم عن فحص ضغط الدم مع مرور الوقت باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه".

يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم المقنع على شخص ما لفترة طويلة من الزمن ويرتبط ، على المدى الطويل ، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

توصيات غذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، اتبع هذه النصائح لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

1. تجنب الملح (الصوديوم): الصوديوم الغني بالملح من أسوأ المعادن لمرضى ارتفاع ضغط الدم. بصرف النظر عن إضافة القليل من الملح إلى طعامك ، يمكنك تقليل تناول الصوديوم عن طريق تجنب الأطعمة المصنعة والمعبأة والمعلبة والوجبات السريعة.

2. تناول المزيد من البوتاسيوم:من المعروف أن البوتاسيوم ينفي آثار الصوديوم على ارتفاع ضغط الدم، تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الموز والأفوكادو والفواكه المجففة والخوخ والزبيب والسبانخ والعدس وفول الصويا والفاصوليا على سبيل المثال لا الحصر.

3. تناول المزيد من المغنيسيوم:يمكن أن يقلل المغنيسيوم من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، الخضار الورقية والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات والبروكلي والخرشوف والهليون والمأكولات البحرية هي أمثلة على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

4. تناول المزيد من الألياف:تناول المزيد من الألياف يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم والالتهابات في الجسم. والأكثر من ذلك أن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن أيضًا.

DASH

5. اتبع نظام DASHالغذائي: الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو نظامالغذائي هو نمط أكل شائع للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وتشمل تناول الفاكهة والخضروات والأسماك والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كل هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للتحكم في ضغط الدم.