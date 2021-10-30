شكرا لقرائتكم خبر عن شجعيه واسمعيه ودعميه.. إزاى تتعاملي مع طفلك لو عنده متلازمه داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون طفلك مصابًا بمتلازمة داون ، فإن أحد أكثر الأشياء المفيدة التي يمكنك القيام بها هو التتعلم والتعرف عنها قدر المستطاع، و يمكنك البحث على الإنترنت عن البرامج والموارد لمساعدة طفلك، أو ربما تتحدث مع الآباء الآخرين الذين يعاني أطفالهم من متلازمة داون حتى تتمكن من تعلم النصائح ومعرفة ما يمكن توقعه ومع نمو طفلك ، يمكنك العمل مع الأطباء والمعالجين والمدرسين وغيرهم من المتخصصين.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض النصائح للتعامل مع أطفال متلازمة داون وهى:

-امنح طفلك الأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل، فقط قسّمهم إلى خطوات صغيرة وكن صبورًا.

-اجعل طفلك يلعب مع أطفال آخرين مصابين بمتلازمة داون.

-حافظ على توقعاتك عالية بينما يحاول طفلك ويتعلم أشياء جديدة.

-خصص وقتا للعب والقراءة والاستمتاع والخروج معًا.

-ادعم طفلك في القيام بالمهام اليومية بمفرده.

-قم بإنشاء روتين يومي والتزم به بأفضل ما يمكنك على سبيل المثال ، قد يكون الصباح "استيقظ / تناول وجبة الإفطار / اغسل أسنانك / ارتدي ملابسك".

-ساعد طفلك على التغيير من نشاط إلى آخر بإشارات واضحة جدًا، بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا ، يمكن أن تساعد رؤية صورة أو غناء أغنية.

-استخدم الصور لعمل جدول يومي يمكن لطفلك رؤيته.

-لمساعدة طفلك في المدرسة ، يمكنك:

-تجنب قول "هذا خطأ" لتصحيح الأخطاء. بدلاً من ذلك ، قل ، "حاول مرة أخرى"، اعرض المساعدة إذا لزم الأمر.

-أثناء عملك مع الأطباء والمعالجين والمعلمين ، ركز على احتياجات طفلك بدلاً من الحالة.

-انظر إلى ما يتعلمه طفلك في المدرسة ومعرفة ما إذا كان بإمكانك استخدام هذه الدروس في حياتك المنزلية.

-عندما تتحدث إلى طفلك ، اجعل الأمر بسيطًا - فكلما قل عدد الخطوات ، كان ذلك أفضل.

-اطلب من طفلك إعادة التوجيهات إليك حتى تعرف أنك قد فهمت.

-امنح طفلك بعض التحكم، من المهم أن يشعر جميع الأطفال أن لديهم بعض السيطرة على -حياتهم، إنها أكثر أهمية للأطفال المصابين بمتلازمة داون .

-ادعمهم في حل المشكلات مثل كيفية التعامل مع مشكلة مع الأصدقاء أو التعامل مع مشكلة في المدرسة، لست مضطرًا لإصلاحها لهم ، ولكن ساعدهم في القيام بذلك بأنفسهم.