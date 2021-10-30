شكرا لقرائتكم خبر عن مثل الإنفلونزا.. هل يتحول كورونا لعدوي موسمية مرتبطة بانخفاض درجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إستمرار الآثار المميتة لفيروس كورونا تظهر دراسات جديدة كل يوم لتخبرنا المزيد عن هذا الفيروس وكيف يتغير مع مرور الوقت ويصبح سلالة ومتغيرات وأعراض جديدة.

وفي دراسة حديثة ، أوضح باحثون العديد من الحيل للتعرف أكثر عن فيروس كورونا، مشيرون أنه فقد يكون هذا الفيروس عدوى موسمية مرتبطة بدرجات الحرارة المنخفضة والرطوبة ، مثل الإنفلونزا الموسمية، ونشرت النتائج في مجلة Nature Computational Science ، تدعم الدراسة الحالية المساهمة الكبيرة لانتقال فيروس كورونا المحمول جواً والحاجة إلى التحول إلى التدابير التي تعزز "نظافة الهواء".





ارتباط فيروس كورونا بدرجة الحرارة والرطوبةوفقًا للباحثين وحسب موقع " thehealthsite، قاموا بتحليل ارتباط درجة الحرارة والرطوبة في المرحلة الأولية من فيروس كورونا الذي انتشر في 162 دولة عبر القارات الخمس ، قبل تطبيق التغييرات في السلوك البشري وسياسات الصحة العامة.

وأظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين معدل الانتقال ودرجة الحرارة والرطوبة على النطاق العالم، و ارتبطت معدلات الانتقال الأعلى بانخفاض درجات الحرارة والرطوبة.

وجد الفريق أن الموجات الوبائية الأولى تضاءلت مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، وارتفعت الموجة الثانية مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وكانت التأثيرات المناخية أكثر وضوحًا عند درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة و 18 درجة مئوية ومستويات الرطوبة بين 4 و 12 جرامًا لكل متر مكعب (جم / م 3).

وقال أحد الباحثين: "إجمالاً ، تدعم النتائج التي توصلنا إليها أنه عدوى موسمية حقيقية ذات درجة حرارة منخفضة ، تشبه الإنفلونزا وفيروسات كورونا المنتشرة الأكثر اعتدالاً".