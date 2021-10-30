شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل T4 يساعد فى اكتشاف مشاكل الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل T4 أو هرمون الغدة الدرقية الحر هو أحد الاختبارات لاكتشاف وتشخيص مشاكل الغدة الدرقية، ويقيس هذا الاختبار مستوى T 4 الحر في دمك، كما يُستخدم اختبار T 4 لمعرفة مدى جودة عمل الغدة الدرقية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل T4 وأهميته واستخداماته، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

و T4 هو واحد من اثنين من الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية، وهي غدة على شكل فراشة في رقبتك، هناك نوعان من T4. يرتبط بعض T4 في دمك بالبروتينات، وبعض T 4 يدور بحرية ، أو غير مرتبط بالبروتينات.

هرمون الغدة الدرقية الآخر هو ثلاثي يودوثيرونين ، أو T 3. يتم تغيير T 4 إلى T 3 بحيث يصبح نشطًا ويؤثر على أنسجة الجسم.

تساعد هذه الهرمونات في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم وحرق الدهون يبدأون العمل عندما يحفزهم هرمون الغدة الدرقية (TSH) ، الذي تفرزه الغدة النخامية في دماغك.

لماذا تحتاج لتحليل T4

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان طبيبك يريد معرفة ما إذا كان لديك حالة مرتبطة بالغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، وإذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية ، فقد تخضع للاختبار لمراقبة التغييرات أو العلاج.

إذا كنت مصابًا بفرط نشاط الغدة الدرقية ، فقد تشعر غالبًا بالقلق وسرعة الانفعال، وتواجه صعوبة في النوم وتعاني من عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها وقد تشعر أيضًا بالتعب الشديد وتلاحظ أنك تفقد الوزن على الرغم من زيادة شهيتك. قد تعاني أيضًا من التعرق والحساسية المتزايدة للحرارة ، وتغيرات في عادات الأمعاء.

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فقد تلاحظ زيادة الوزن، حتى إذا كنت لا تفرط في تناول الطعام قد تكون أيضًا أكثر حساسية للبرد ، ولديك طاقة منخفضة وقد تعاني أيضًا من ضعف العضلات والإمساك وجفاف الجلد والشعر.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد يكون لديك اختبارات دم لقياس T 3 و TSH، وتلعب هذه الهرمونات أيضًا أدوارًا رئيسية في صحة الغدة الدرقية.

قد تخضع أيضًا لاختبارات الدم لقياس مستويات بعض الأجسام المضادة للغدة الدرقية في الدم للحصول على تشخيص أكثر دقة وقد تخضع لاختبارات تصوير الغدة الدرقية.

نتائج تحليل T4

المعدا الطبيعي لـتحليل T 4 عند البالغين هو 0.8 إلى 1.8 نانوجرام لكل ديسيلتر قد يعني مستوى T 4 الحر الأعلى من المعتاد أن لديك فرط نشاط الغدة الدرقية تشمل الحالات المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية مرض جريفز ، وهو اضطراب في المناعة الذاتية.

قد تشير مستويات T 4 المنخفضة بشكل غير طبيعي إلى قصور الغدة الدرقية هذا يعني أن الغدة الدرقية لا تنتج ما يكفي من الهرمونات يمكن أن تكون الحالة الأساسية ، مثل مرض هاشيموتو ، وهو اضطراب مناعي ذاتي آخر ، سببًا في خمول الغدة الدرقية.