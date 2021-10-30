شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شائعات لا تصدقها عن مرض الربو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو حالة التهاب مزمن في الرئة تجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يسبب نوبات من الصفير والسعال وضيق التنفس، ويمكن أن تكون هذه الحالة الالتهابية طفيفة أوتتداخل مع أنشطة الحياة اليومية، ويؤثر على الممرات الهوائية التي تنقل الهواء إلى رئتيك ، حيث يعاني المرضى المصابون بالربو من تورم أو التهاب في المجاري الهوائية مما يجعل الشخص أكثر حساسية تجاه المواد المهيجة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، أثر الربو على ما يقدر بنحو 262 مليون شخص في عام 2019 وتسبب في 461000 حالة وفاة، إنه أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال. قد يعاني المرء أيضًا من صعوبة في النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال، قد يؤدي التعرض للمهيجات مثل حبوب اللقاح والغبار والهواء البارد والملوثات وغيرها إلى ظهور علامات وأعراض الربو، هناك العديد من الخرافات حول المرض والتي يمكن أن تؤثر على علاج المرض، فيما يلي بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة التي يجب أن تتوقف عن تصديقها بحسب ما قاله الدكتور سانديبا إتش إس ، استشاري أمراض الرئة بالهند، لموقع " doctor-ndtv".

1. يؤثر فقط على الأطفال:

الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا لدى الناس هو أنه لا يمكن أن يحدث إلا للأطفال ويتحسن مع تقدم العمر، في الواقع ، يمكن العثور على الربو في المرضى من جميع الأعمار بما في ذلك البالغين وكبار السن وليس فقط الأطفال.

2. أنها معدية:

الاعتقاد الخاطئ الآخر هو أن الربو معدي ، لكنه في الحقيقة ليس كذلك ومع ذلك ، فإن بعض التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية مثل البرد والإنفلونزا قد تؤدي إلى نوبات الربو بين المرضى.

3. مرضى الربو لا يستطيعون ممارسة الرياضة

من المفاهيم الخاطئة أن مرضى الربو يجب ألا يمارسوا أي تمرين بدني، في الواقع ، إذا تم التحكم في هذا المرض جيدًا بالعلاج الصحيح ، فسيكون معظم المرضى قادرين على أداء التمارين البدنية.