شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: اسكتلندا الدولة الأولى التى تستخدم اختبارا جديدا لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع بى بى سى البريطاني، عن أن اسكتلندا ستصبح الدولة الأولى فى العالم، فى استخدام الاختبار الجديد، لمرض السكرى، وهو ما يمكن أن يحرر بعض مرضى السكري من النوع الأول من الحاجة إلى تناول الأنسولين.

وكشف موقع بى بى سى، عن أن اسكتلندا ستصبح أول دولة فى العالم تستخدم اختبار الدم البسيط "للببتيد سي"، وهو ما سيكشف كمية الأنسولين التي ينتجها جسم المريض.

وسيكون الاختبار متاحًا فى العيادات اعتبارًا من 1 نوفمبر، ويحسن الاختبار دقة تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يمكن أن يميز ما إذا كان المريض مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2.

"الببتيد سى، ينتجه الجسم في نفس الوقت الذي يصنع فيه الأنسولين، ومن خلال اختبار مستويات الببتيد C، يمكن للأطباء معرفة مقدار الأنسولين الذي ينتجه جسم مريض السكري بأنفسهم.

إذا كان الببتيد C موجودًا بكميات كبيرة، فقد يشير ذلك إلى أن الشخص لا يعاني من مرض السكري من النوع الأول على الإطلاق، وهذا ما تم اكتشافه خلال دراسة تجريبية لمدة عامين بقيادة استشاري السكري والغدد الصماء البروفيسور مارك ستراشا.

وقال البروفيسور ستراشان: "سي-ببتيد يساعد أخصائيي مرض السكري على إجراء تشخيص أكثر دقة لسبب مرض السكري ، وهذا يعني أنه يمكننا الحصول على العلاج الأنسب للأشخاص".

وتابع :"فى بعض الحالات، أتاح اختبار الببتيد C للناس التوقف عن العلاج بالأنسولين طويل الأمد، وهذا يمكن أن يغير الحياة".

"إذا كان لدى أي شخص أي مخاوف بشأن مرض السكري أو يرغب في معرفة المزيد عن اختبار الدم الجديد ، فيجب عليه الاتصال بالفريق السريري الخاص بمرض السكري الذي هو الأفضل لتقديم المشورة والدعم المحدد بناءً على ظروفهم الفردية.

هناك حوالي 315000 شخص يعيشون مع مرض السكري في اسكتلندا وسيتم تقديم البرنامج الجديد للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الأول لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

قالت وزيرة الصحة العامة ماري تود إن معالجة مرض السكري أولوية بالنسبة للحكومة الاسكتلندية وإنها تريد لكل شخص مصاب بمرض السكري الحصول على رعاية صحية وعلاج ودعم آمن وفعال.

وتابعت: "يُعد مرض السكري من النوع الأول تحديًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، أنا فخورة بأن اسكتلندا ستكون أول دولة تقدم اختبار الدم هذا والذي من المحتمل أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياة الأشخاص المصابين بداء السكري".