بالارقام.. الفلبين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت، السبت، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا، وإن ذلك يرجع في جانب كبير منه



وذكرت الوزارة في نشرة أنها سجلت 423 وفاة بكوفيد-19 متجاوزة العدد المسجل في 9 أبريل/نيسان وهو 401.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق حالات شفاء أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة السبت.

وسجلت الفلبين قرابة 2.8 مليون إصابة و43044 وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

لكن الفلبين تخفف القيود بالتدريج من أجل فتح الاقتصاد أكثر مع تراجع الإصابات إلى متوسط يومي 7700 حالة في أكتوبر/تشرين الأول مقابل ذروة بلغت قرابة 18600 إصابة مؤكدة في سبتمبر/ أيلول.

وإلى الآن قدمت الفلبين تطعيماً كاملاً ضد الفيروس إلى 26.8 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.