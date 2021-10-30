شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرضى القلب .. لا تتناولوا «حب الرشاد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب من تناول حب الرشاد، حيث يتفاعل مع أدوية الضغط والسيولة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حَبّ الرشاد يخفض نسبياً البوتاسيوم ويتفاعل مع أدوية الضغط والسيولة لذلك لا أنصح بتناوله في مرضى القلب”.

يذكر أن حب الرشاد واسمه العلمي (Lepidium sativum)، من النباتات المعروفة منذ العصور القديمة بفوائده الصحية واستخداماته المتنوعة، وإن أكثر أجزاء هذا النبات شعبية هي بذوره، كما أن لزيته العديد من الاستعمالات الطبية، وفقا لموقع “ويب طب”.

فوائد حب الرشاد

– علاج التهابات الجهاز التنفسي.

– مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

– تنظيم معدلات السكر في الدم.

– علاج بعض الأمراض الجلدية.

– ملين طبيعي.

– تنظيم الدورة الشهرية وإدرار الطمث.

– يقاوم البكتيريا.

– علاج احتباس الماء.

– الوقاية من السرطان.

– زيادة الرغبة الجنسية.

أضرار حب الرشاد

وعلى الرغم من فوائد حب الرشاد العديدة إلا أن هناك بعض الأضرار التي قد تترتب على استخدامه، والتي من أهمها الاتي:

• خطورة على الحمل

يسبب حب الرشاد حدوث تقلصات وانقباضات في بعض الأعضاء، ومنها الرحم، لذلك يفضل تجنبه أثناء الحمل، كي لا يتسبب في حدوث أي نزيف أو يزيد من مخاطر الإجهاض.

بشكل عام، يفضل تجنب المرأة الحامل والمرضع لحب الرشاد لعدم ثبوت أن استخدامه امن في هذه الفترات أو تأثيره بالتحديد على الجنين أو الرضيع، وينطبق ذلك على الأعشاب الطبية الأخرى، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول أي منها.

• خفض سكر الدم

بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من تذبذب معدل السكر، ويتناولون الأدوية المنظمة، فقد يكون تأثير حب الرشاد خطيرًا على معدل السكر، لذلك ينصح بالحذر من تناول حب الرشاد لمرضى السكري، وعدم تناوله إلا بإذن الطبيب وبجرعات محسوبة.

• خفض ضغط الدم

كما في مشكلة خفض السكر، قد يكون خفض ضغط الدم من التأثيرات المرغوبة لتناول حب الرشاد، إلا أن حب الرشاد قد يكون مؤذيًا لمن يعانون من مشاكل أو أمراض ضغط الدم خاصةً ضغط الدم المنخفض (Hyoptention)، لذلك يوصى بتجنب حب الرشاد قبل الخضوع لأية جراحة مقررة بأسبوعين على الأقل لتلافي أي أضرار أو تأثيرات غير مرغوبة، مثل: انخفاض ضغط الدم، وانخفاض مستوى السكر.

• أضرار الغدة الدرقية

قد يكون لحب الرشاد أضرار بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية فلا يوصى باستخدامه في حالات قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، وبشكل عام ينبغي الحذر من أخذ جرعات كبيرة من حب الرشاد ولفترات طويلة لتجنب أضرار ذلك.

• خفض مستويات البوتاسيوم

لحب الرشاد تأثيرات مدرة للبول، وقد تؤدي الجرعات الزائدة أو غير المحسوبة منها إلى إخراج البوتاسيوم من الجسم مع السوائل والبول، مما قد يتسبب في انخفاض البوتاسيوم في الجسم، فإذا كنت تعاني من مشاكل ذات علاقة، أو من مخاطر نقص البوتاسيوم، فاحذر من أضرار حب الرشاد ولا تتناوله إلا بعد استشارة الطبيب.

• إدرار البول

يزيد حب الرشاد من إدرار البول، وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات وأضرار بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو من تشكل زيادة إدرار البول خطرًا على صحتهم، ففي تلك الحالات، يجب تجنب حب الرشاد واستشارة الطبيب بشأن تناول الأعشاب الطبية، كما قد يكون إدرار البول من فوائد حب الرشاد لمن يعانون من انحصار البول.