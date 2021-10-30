شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة لانسيت: يمكن للأشخاص الملقحين أن يصابوا وينشروا المتغير الجديد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ الباحثون أنه من المعروف أن معظم حالات انتقال فيروس كورونا تحدث في المنازل، لكن هناك بيانات محدودة حول مخاطر انتقال متغير دلتا من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يعانون من عدوى خفيفة أو عديمة الأعراض في المجتمع.

أشارت دراسة حديثة لمجلة The Lancet Infectious Diseases Journal، أنه يمكن للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل أن يلتقطوا وينقلوا متغير دلتا ، في المنزل ولكن بمعدلات أقل من الأشخاص غير الملقحين.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يتخلصون من العدوى بسرعة أكبر ، لكن ذروة الحمل الفيروسي بينهم مماثلة لتلك التي لوحظت في الأفراد غير المطعمين ، وهو ما قد يفسر سبب تمكنهم من نقل الفيروس بسهولة في المنزل.

لاحظ الباحثون أن معظم حالات انتقال كورونا تحدث في المنازل ، لكن هناك بيانات محدودة حول مخاطر انتقال متغير دلتا من الأشخاص الذين تم تطعيمهم، والذين يعانون من عدوى خفيفة أو عديمة الأعراض في المجتمع.

وقال البروفيسور أجيت لالفاني من إمبريال كوليدج لندن ، الذي شارك في قيادة الدراسة: "اللقاحات ضرورية للسيطرة على الوباء ، لأننا نعلم أنها فعالة جدًا في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة من فيروس كورونا".

وأضاف : "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التطعيم وحده لا يكفي لمنع إصابة الناس بمتغير دلتا وانتشاره في البيئات المنزلية"، وأشار الباحثون إلى أن انتقال العدوى بين الملقحين يجعل من الضروري تحصين الأشخاص غير الملقحين لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى الشديدة، خاصة وأن المزيد من الناس سيقضون وقتًا في الداخل على مقربة شديدة خلال أشهر الشتاء.

وضمت الدراسة 621 مشاركًا ، تم تحديدهم بواسطة نظام تتبع الاتصال بالمملكة المتحدة ، بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021، و كان جميع المشاركين مصابين بمرض COVID-19 خفيف و كانوا بدون أعراض، كان لديهم اختبارات PCR يومية لاكتشاف العدوى ، بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا.

وجدت الدراسة أن الحمل الفيروسي انخفض بسرعة أكبر بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين بمتغير دلتا مقارنة بالأشخاص غير المحصنين بدلتا أو ألفا، ومع ذلك ، لاحظ المؤلفون أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم يسجلوا حمولة فيروسية أقل من الأشخاص غير المحصنين ، وهو ما قد يفسر سبب استمرار انتشار متغير دلتا على الرغم من التطعيم لأن الأشخاص يكونون أكثر عدوى خلال مرحلة ذروة الحمل الفيروسي.

تشير النتائج إلى أن استمرار الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للحد من انتقال العدوى مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والاختبار تظل مهمة ، حتى في الأفراد الذين تم تلقيحهم.