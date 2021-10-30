شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: تطعيم كورونا يحميك بشكل أقوى من العدوى السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، عن أن التطعيم يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا بشكل أفضل بكثير من العدوى السابقة، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وأكد الباحثون، أن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تساعد في تسوية الجدل حول ما إذا كان الأشخاص المصابون بالعدوى يجب أن يكلفوا أنفسهم عناء التطعيم، مضيفين أنه يجب الحصول على التطعيم حتى فى حالة الإصابة السابقة بالفيروس.

وأوضح العلماء، أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم والذين انتهى بهم المطاف في المستشفى كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخمس مرات مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية.

وكتب الباحثون في التقرير الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (MMWR): "يجب تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين ضد كورونا في أقرب وقت ممكن ، بما في ذلك الأشخاص غير المطعمين المصابين سابقًا بفيروس كورونا".

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، في بيان: "لدينا الآن دليل إضافي يعيد تأكيد أهمية لقاحات كورونا ، حتى لو كان لديك إصابة سابقة".

وأوضحت "تضيف هذه الدراسة المزيد إلى مجموعة الأدلة التي توضح حماية اللقاحات من المضاعفات الشديدة لكورونا، وأفضل طريقة لوقف الفيروس التاجة، بما في ذلك ظهور المتغيرات، هي التطعيم الواسع النطاق ضد كورونا وإجراءات الوقاية من الأمراض مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين كثيرًا والتباعد الاجتماعى والبقاء في المنزل عند المرض ".

جمع الباحثون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بيانات عن 7000 شخص عولجوا في 187 مستشفى في تسع ولايات لأمراض تشبه كورونا بين يناير وسبتمبر وتم اختبارهم جميعًا للكشف عن فيروس كورونا.

ووجدوا أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمقدار 5.49 مرة مقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية - حتى لو أصيبوا بعدوى كورونا مؤخرًا.