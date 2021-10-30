شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يكرم أمل علام محررة الخليج 365 بختام مؤتمر "المصرية للصدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الزميلة أمل علام محررة الخليج 365، خلال حفل ختام مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الذى عقد على مدى 3 أيام بالقاهرة.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يبلغ تحياته للجيش الأبيض من أطباء لأمراض الصدرية ، موضحا أن شركات الأدوية المصرية قامت بإنتاج جميع أدوية فيروس كورونا المحلية، وأنه فى القريب العاجل سيتم إنتاج جميع الأدوية الأخرى التى تم تسجيلها بالدول الكبرى.

يذكر إنه تم تكريم عدد من أطباء الأمراض الصدرية خلال حفل ختام المؤتمرالذى ناقش على مدى 3 أيام فيروس كورونا، وجميع الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية، والدرن، والربو الشعبى، وامراض القلب وعلاقتها بفيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المختلفة.