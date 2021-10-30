شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإكثار من تناول الملح يتسبب في ضعف عضلة القلب؟.. طبيب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملح يحتوي على الصوديوم هذا العنصر الغذائي الهام لصحة الجسم، ولا ينصح بتقليل تناوله حتى لا يتسبب ذلك في التعرض لهبوط ضغط الدم، والتعرض للدوخة، والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

كما أن الإسراف في تناول الملح يعد من الحيل المضرة للجسم، فكل شيء متوسط في تناولك له يعد أفضل لك ولصحتك العامة، لأن الإكثار قد يتسبب في التعرض لارتفاع ضغط الدم، ويتسبب في ضعف عضلة القلب وخاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب.

وحول ذلك، أكد الدكتور حسام فوزي هاشم استشاري القلب في معهد القلب، أن الملح ليس مضر وعدم تناوله يتسبب في هبوط ضغط الدم، خاصة خلال فصل الصيف نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم عن طريق العرق، وأيضا يشعرون بعدم القدرة على القيام بأي نشاط يومي، والكسل، ويتسبب في انقباض الأوعية الدموية نتيجة لنقص نسبة الملح في الدم، ولذا يجب تناوله ولكن باعتدال.

وأضاف، أن الإسراف في تناول الملح مضر، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو الذين لديهم قابلية لارتفاع نسبته في الدم، وأيضا مرضي الكلي، ومرضي ضعف عضلة القلب، والذين خضعوا لتغير صمامات في القلب.

وأشار فوزي، إلى أن الإسراف بتناول الملح يتسبب في حدوث انقباض في الأوعية الدموية وفي حالة الإصابة بضعف عضلة القلب يصعب ضخ الدم، وهنا يزداد الأمر سوء علي هؤلاء المرضي في حالة الإسراف في تناول الملح لأنهم يتعرضون لضعف أكثر في عضلة القلب، وخاصة في حالة وصول نسبة ضعف عضلة القلب إلي 55، يجب علي الشخص تقليل نسب الملح قدر الإمكان للحفاظ علي صحته.

وأخيرا، أكد استشاري القلب، أنه لا ينصح بتوقف تناول الملح إلا في حالة إجراء تحليل دم لقيام نسبة الصوديوم في الدم، وثبت ارتفاع نسبته، ويقوم الطبيب بإعطاء الشخص مدرات بول وأشياء أخري تساعد في تنزيل هذه النسبة المرتفعه، وبعد ذلك يستطيع تناول الملح.