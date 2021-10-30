شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لعصير البطاطس.. يُعزز المناعة ويحارب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير البطاطس، كما يوحي الاسم، يأتي من البطاطس النيئة، ووفقًا للخبراء، فهو غني بالفيتامينات B و C والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والنحاس، وقد ثبت أنه مشروب يعزز المناعة وله العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كيف تصنعِ عصير البطاطس؟

قشري 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم وقطعيها إلى مكعبات صغيرة، ثم عصرها جيدًا، ثم تناولها دون إضافة أي نكهة لتحقيق أقصى فائدة صحية.



طريقة اعداد عصير البطاطس

يقوي المناعة

عصير البطاطس غني بفيتامين سى الذي يحارب نزلات البرد والعدوى، ويساعد أيضًا على تقوية جهاز المناعة، حيث يُنصح بتناول كوب من عصير البطاطس على معدة فارغة لتعزيز المناعة.



عصير البطاطس

يعالج التهاب المفاصل

يشتهر عصير البطاطس بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف التهاب المفاصل والمشاكل الأخرى المرتبطة بها، حيث وفقًا للخبراء، فإن تطبيق شرائح البطاطس على منطقة الألم فعال أيضًا.

يخفف القرحة

من المعروف أيضًا أن عصير البطاطس يحمي صحة الجهاز الهضمي، ووفقًا للخبراء، فإن الاستهلاك المنتظم لعصير البطاطس في الصباح يساعد في علاج قرحة المعدة.



عصير البطاطس يحارب السرطان

جيد للكبد

عصير البطاطس يساعد فى طرد السموم من الكبد وينظف الكبد والمرارة، ووفقًا للدراسة، يستخدم عصير البطاطس لعلاج التهاب الكبد.

يخفض نسبة الكوليسترول

عصير البطاطس غني بالألياف والفيتامينات أ وب المركب وسى، حيث وفقًا للخبراء، تساعد هذه العناصر الغذائية معًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على نشاط الجسم.

يعالج الإمساك

البطاطس غنية بالألياف التي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي كما أنها مفيدة في علاج الإمساك.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، فإن الاستهلاك المنتظم للبطاطس مفيد في التحكم في نمو الخلايا السرطانية، لأنها تحتوي على مركب كيميائي يسمى glycoalkaloids، والذي يمتلك خصائص مضادة للأورام ويساعد في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.