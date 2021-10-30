شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: آكلو اللحوم لديهم مستويات أقل من الاكتئاب والقلق مقارنة بالنباتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الدولية لعلوم الغذاء Food Science and Nutrition أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم لديهم مستويات أقل من الاكتئاب والقلق مقارنة بالنباتيين، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.





وفحص هذا التحليل 20 دراسة حول تناول اللحوم والصحة النفسية، ووجد ارتباطًا بين النظام النباتي ونتائج الصحة العقلية السيئة، وقالت أورسكا دوبرسك، عالمة النفس بجامعة جنوب إنديانا الأمريكية والتي شاركت في الدراسة: "الأنظمة الغذائية التقييدية أو الرجيم الذى يمنعك من تناول أصناف معينة من الطعام يجعل الناس لا يتمتعون بصحة جيدة وغير سعداء على المدى الطويل"، وأضافت: "تجنب تناول اللحوم قد يشمل تجنب تناول الدجاج والبيض".

ويمتد البحث المُدرج في التحليل الجديد إلى السنوات من 2001 إلى منتصف 2020، ويشمل ما يقرب من 172،000 مشارك عبر أربع قارات، من بين هذه المجموعة ، أكل حوالى 158000 شخص اللحوم و13000 لم يأكلوا اللحوم.

واعتمدت جميع الدراسات باستثناء اثنتين على استبيانات أفاد فيها المستجيبون بأنفسهم ما إذا كانوا يأكلون اللحوم أم لا، ثم أجابوا على مطالبات حول ما إذا كانوا يعانون من القلق والاكتئاب.