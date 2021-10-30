7 أطعمة تحميك من تلف الكلى والحفاظ على وظائفها

بيروت - نادين محمد -

يمكن للجسم التخلص من السموم والفضلات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم والتي قد تسبب أضراراً بصحة الكلى وإصابتها بالتليف، كما أن مستويات الكرياتينين المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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قد تؤدي زيادة مستويات الكرياتينين إلى اضطرابات في الجهاز التنفسي ومع ذلك، فإن العلاقة بين مستويات الكرياتينين المرتفعة واضطرابات الجهاز التنفسي لا تزال غير واضحة.



إليك وفقاً لموقع stylecraze كيفية خفض مستويات الكرياتينين بشكل طبيعي.

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خل التفاح

قد يؤدي تكوين حصوات الكلى إلى ارتفاع طفيف في مستويات الكرياتينين في الدم.

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، مما قد يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في محاربة الالتهابات البكتيرية، وقد تمنع زيادة مستويات الكرياتينين في الدم.

أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واخلطيها جيداً. أضيفي بعض العسل إلى خل التفاح ويتم تناوله مرة واحدة يومياً، ويفضل اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

2. القرع المر

يعتبر القرع المر مصدراً غنياً للعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. يعد القرع بمثابة مدر طبيعي للبول، ويحسن الدورة الدموية، ويحسن وظائف الكلى وقدرتها على خفض مستويات الكرياتينين في الدم بشكل طبيعي. ومع ذلك تناولي نصف كوب من عصير القرع المر مرة واحدة يومياً.

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القرفة

القرفة مدر طبيعي للبول؛ فهي تساعد على تنظيم مستويات الكرياتينين في الجسم.

امزجي نصف ملعقة كبيرة من القرفة في ماء دافئ أو طعام وتناوليه مرة واحدة في اليوم.

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شاي البابونج

قد يؤدي تناول شاي البابونج إلى خفض مستويات الكرياتينين المرتفعة.

أضيفي عشب البابونج إلى كوب من الماء الساخن. اتركيه ينقع لمدة 10 دقائق على الأقل. يصفى ويضاف القليل من العسل. يمكنك تناول شاي البابونج من 3 إلى 4 مرات يومياً.

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الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية وله خصائص مدرة للبول. قد تساعد الطبيعة المدرة للبول للشاي الأخضر في تحسين قدرة الكلى على زيادة إنتاج البول، وبالتالي خفض مستويات الكرياتينين.

ضعي كيس شاي أخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق. اتركيه ليبرد لفترة وأضيفي بعض العسل. يمكنك شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

6. الثوم

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الثوم

الثوم مضاد طبيعي للأكسدة، ويعمل أيضاً كمدر للبول. يساعد على التخلص من السموم من جسمك وخفض مستويات الكرياتينين في الدم

يزيد الثوم أيضاً من مستويات الحديد في البلازما ويحسن مستويات الهيموجلوبين.

يمكنك مضغ 4 إلى 5 فصوص من الثوم أو يمكنك إضافة الثوم المفروم إلى السلطات والأطعمة الأخرى. يجب القيام بذلك من مرة إلى مرتين يومياً.

يحتوي الزنجبيل على مركبات الفلافونويد والإيثانول التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

أضيفي 2.5 سم من الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق على الأقل. أضيفي القليل من العسل وتناوليه على الفور. يمكنك شرب شاي الزنجبيل ثلاث مرات يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

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الزنجبيل