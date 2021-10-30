تعرف على أخطر أطعمة على الأمعاء

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

كشف الطبيب الألماني توماس فريلنغ إنه من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة.



السكر والمنتجات المملحة والمدخنة والنقانق

وقام الطبيب بتضمين السكر في قائمة الأطعمة الخطرة. وأوضح المتخصص أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة حلوة. بالإضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق.

وأوضح فريلنغ أن "هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، هكذا، من حيث المبدأ، يجب ألا تأكل أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".

الدهون

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون "السيئة"، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزيرن وفقا لوكالة سبوتنيك.

الأطعمة الصحية

في الوقت نفسه، قام الطبيب بتجميع قائمة الأطعمة الصحية، حيث احتلت الفاصوليا والخضروات المرتبة الأولى فيها - فهي تحتوي على مواد الصابورة مثل الألياف. ثم هناك الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.