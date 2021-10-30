جمارك دبي تحتفل بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

احتفلت جمارك دبي ممثلة اللجنة النسائية بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يصادف أكتوبر من كل عام وذلك ضمن الفعاليات السنوية التي تنظمها اللجنة بهدف زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



ويأتي الاحتفال ضمن جهود اللجنة النسائية على تنفيذ مبادرات صحية للتوعية والتثقيف للموظفات بالدائرة، من خلال برنامج فعاليات متكامل يتضمن فحوصاً طبية مجانية.

وجلسات استشارية مع فريق من الخبراء والأطباء، وذلك لترسيخ الجانب الوقائي لدى الموظفات، وتوعيتهم بأهمية تخفيض معدل أمراض السرطان في المجتمع وتحقيق حياة صحية متكاملة وللتأكيد على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج.

وقالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: إنه ووفقاً للخطة الاستراتيجية للجنة التي تسعى إلى ترسيخ رسالتها الرامية إلى نشر الوعي بضرورة توعية الموظفات في أهمية إجراء الفحوصات المبكرة، للوقاية والحماية من مختلف الأمراض لا سميا سرطان الثدي من أجل زيادة الوعي المجتمعي بمسببات المرض وإجراءات الوقاية منه.

وأشارت إلى أن الفعاليات التي نظمتها اللجنة ارتكزت على تقديم فحوصات طبية شاملة وتعريف وتدريب المشاركات على كيفية إجراء الفحص الذاتي والذي شرحتها طبيبة متخصصة من مستشفى قرقاش، وعمل فحص المؤشرات الحيوية "السكر والضغط وفحص نوع البشرة، كما تم توزيع عينات لمنتجات العناية بالبشرة. حيث صاحب الفعالية إجراء سحوبات وتوزيع الهدايا للموظفات.