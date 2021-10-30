تكون على كفالة مؤسسة طبية.. 4 أنواع من تأشيرات العلاج في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 أنواع من التأشيرات لدخول المرضى من خارج الإمارات لتلقي العلاج،"تأشيرة علاج سفرة واحدة، وتأشيرة علاج سفرة واحدة لمجموعة عائلية، وتأشيرة علاج لعدة سفرات، وتأشيرة علاج لعدة سفرات لمجموعة عائلية".



وأوضحت حكومة الإمارات الرقمية عبر موقعها الإلكتروني، أنه المرضى الأجانب يستطيعون دخول الإمارات للعلاج على كفالة المؤسسات الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، حيث يتولى الكفيل المؤسسة الطبية إجراءات إصدار إذن الدخول من أجل العلاج بناء على طلب المريض.

وتشمل أذونات دخول المريض بغرض العلاج نوعان، الأول إذن دخول علاج لسفرة واحدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن تمديده، ويسري لسفرة واحدة، والثاني إذن دخول للعلاج لسفرات عدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة، ويجوز تمديده لمرة واحدة.

ويتطلب من الراغبين في الحصول على إذن دخول للعلاج توفير أربعة مستندات،هي : صورة جواز سفر المريض، ورسالة من أحد المستشفيات المرخصة تفيد بأسباب الزيارة، والتأمين الصحي للمريض، والضمان المالي. كما تضمنت الشروط أن يكون الكفيل من المستشفيات المرخص لها في الدولة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمرافق المريض مرة واحدة فقط بشرط توفير تقرير طبي مصدق حسب الأصول يفيد بحاجة المريض إلى الاستمرار في العلاج.

وتقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمات أذونات دخول المرضى عبر بوابة eChannels للمتعاملين في أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

أما بالنسبة لإصدار إذن دخول مرافق المريض، فتمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فـي دبي، إذن دخول لمرافق المريض الأجنبي الراغب في الدخول لأراضي الدولة لتلقي العلاج.

وتشمل خدمات دخول مرافق المريض إذن دخول مرافق لعلاج مريض سفرة واحدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ويجيز له البقاء 90 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن تمديده بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول ولسفرة واحدة.

وإذن دخول مرافق لعلاج مريض لسفرات عدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإذن، ويجيز لحامله البقاء 90 يوماً من تاريخ الدخول، وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة، ويجوز تمديده لمرة واحدة وللمدة ذاتها، بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول.