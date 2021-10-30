الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97080 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.