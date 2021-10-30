شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين.. منها نقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وخز اليدين أو القدمين أو كليهما من الأعراض الشائعة والمزعجة، و يمكن أن يكون هذا الوخز حميدًا ومؤقتًا في بعض الأحيان، على سبيل المثال ، قد ينتج عن الضغط على الأعصاب عندما تكون ذراعك ملتوية تحت رأسك وأنت تغفو أو يمكن أن يكون من الضغط على الأعصاب عندما تضع ساقيك لفترة طويلة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإنه في كثير من الحالات ، يمكن أن يكون الوخز في اليدين أو القدمين أو كليهما شديدًا أو عرضيًا أو مزمنًا، كما يمكن أن تأتي مع أعراض أخرى مثل الألم ، الحكة ، وخدر، وتلف العضلات، و في مثل هذه الحالات ، قد يكون الوخز علامة على تلف الأعصاب، والذي يمكن أن ينجم عن أسباب متنوعة مثل الإصابات الرضحية أو إصابات الإجهاد المتكررة، والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، والتعرض السام، والأمراض الجهازية مثل مرض السكري.

يعرف تلف الأعصاب هذا بالاعتلال العصبي المحيطي لأنه يؤثر على الأعصاب البعيدة عن الدماغ والحبل الشوكي ، غالبًا في اليدين والقدمين يوجد أكثر من 100 نوع من الاعتلال العصبي المحيطي. بمرور الوقت ، يمكن أن تسوء الحالة ، مما يجعلك أقل قدرة على الحركة.

أسباب وخز في اليدين والقدمين

- يعد مرض السكري أحد أكثر أسباب الاعتلال العصبي المحيطي شيوعًا ، حيث يمثل حوالي 30٪ من الحالات. في اعتلال الأعصاب السكري ، غالبًا ما يظهر الوخز والأعراض الأخرى في كلتا القدمين أولاً ثم تصعد الساقين ، يليها وخز وأعراض أخرى تؤثر على كلتا اليدين وترتفع الذراعين.

- متلازمات انحباس العصب: وتشمل متلازمة النفق الرسغي ، وشلل العصب الزندي ، وشلل العصب الشظوي ، وشلل العصب الكعبري.

- أمراض جهازية: وتشمل هذه الكلى والاضطرابات، و أمراض الكبد ، تلف الأوعية الدموية واضطرابات النسيج الضام والمزمن التهاب، والاختلالات الهرمونية (بما في ذلك الغدة الدرقية )، والأورام الحميدة التي تؤثر على الأعصاب.

- نقص الفيتامينات: أنت بحاجة إلى فيتامينات E و B1 و B6 و B12 والنياسين لأعصاب صحية، نقص فيتامين ب 12 ، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الخبيث ، وهو سبب مهم لاعتلال الأعصاب المحيطية، لكن الكثير من فيتامين ب 6 يمكن أن يسبب أيضًا وخزًا في اليدين والقدمين.

- الالتهابات وتشمل داء لايم ، القوباء المنطقية ( الحماق النطاقي ) ، الفيروس المضخم للخلايا ، إبشتاين بار ، الهربس البسيط ، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز .

- أمراض المناعة الذاتية: وتشمل هذه المزمن اعتلال الأعصاب المزيل للالتهابات، الذئبة ، و التهاب المفاصل الروماتويدي .

- الإصابة: غالبًا ما تكون مرتبطة بالصدمة ، يمكن أن تنضغط الأعصاب أو تسحقها أو تتلف بطرق أخرى ، مما يؤدي إلى ألم الأعصاب، و تشمل الأمثلة ضغط الأعصاب الناجم عن انزلاق غضروفي أو خلع في العظام .