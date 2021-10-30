شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تؤثر على صحة الدماغ.. أبرزها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع livestrong، عن بعض العادات اليومية التي نمارسها وتضر بصحة الدماغ وتؤثر عليها بشكل كبير دون وعى بخطورة تلك العادات على صحتنا على المدى البعيد، والتي تتعلق بعملية تدفق الأكسجين الى الدماغ ومدى سهول تدفق الدم إلى الشرايين التي تغذى هذه المنطقة، والتي تسمح للخلايا العصبية بالبقاء مروية بالدم المغذى، ومن ثم يتمكن الدماغ من أداء مهامه فيما يخص الحالة المزاجية وتنظيم عمل الهرمونات.

وفيما يلى أبرز تلك العادات الخاطئة التي نمارسها وتضر بصحة الدماغ:1.الجلوس طوال اليوم

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحركة تحافظ على شرايين الدماغ مفتوحة، مما يسمح للخلايا العصبية الحساسة بالبقاء مروية بالدم المغذي، فإن النشاط البدني يعزز تدفق الدم، وبالتالي ينقل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، فهى تحسن المزاج واقلل من التوتر ، وكلاهما مفيد لصحة الدماغ، لذا فعند الجلوس طول الوقت تضر بصحتك.

2. الوحدة

الوحدة المرتبطة بالاكتئاب، يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في التدهور المعرفي، حيث وجدت دراسة سابقة في مجلات علم الشيخوخة، أن الأشخاص الأقل نشاطًا اجتماعيًا أظهروا فقدًا أكبر لسلامة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ ذات صلة بتطور الخرف.

3.الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة

سماعات الرأس قد تضر عقلك، حيث يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للضوضاء الصاخبة إلى تغيير كيفية معالجة الدماغ للكلام، وفقًا لدراسة أجريت على الحيوانات الصغيرة فإن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء، قد يؤثر على قدرة الدماغ على التعرف على أصوات الكلام.

4. قلة النوم

كشفت دراسة سابقة أن الأداء المعرفي، بما في ذلك الذاكرة والتفكير وحل المشكلات ومهارات الاتصال، يتضرر لدى الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من سبع أو أكثر من 8 ساعات في الليلة، لذا حافظ على جدول ثابت لوقت النوم، حيث يمكن أن يساعد التمرين المنتظم والتنفس العميق والتأمل أيضًا في تحسين نوعية النوم.

5.التدخين

من السرطان إلى أمراض القلب والأمراض المرتبطة بالرئة ، يدمر التدخين كل أعضاء الجسم تقريبًا، ويضرك بصحة عقلك، حيث يتراجع نسبة وصول الأكسجين بالدم إذا لم تقلع عن هذه العادة .