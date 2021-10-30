شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة ويليامز وما أسبابها ولماذا تصيب الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة ويليامز هي اضطراب وراثي نادر يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض ومشكلات التعلم، فالأطفال الذين يعانون من هذه المتلازمة يمكن أن يكون لديهم مشاكل فى القلب، الدم، الكلى، وغيرها من الاعضاء، كما أن ملامح وجههم مختلفة عن غيرهم.

وحسب ماذكره موقع webmd سيحتاج الأطفال المصابون بمتلازمة ويليامز إلى رؤية العديد من الأطباء طوال حياتهم، ولكن مع العلاج المناسب ، يمكنهم البقاء بصحة جيدة والقيام بعمل جيد في المدرسة.

أسباب إصابة الأطفال بمتلازمة ويليام

ويصاب الاطفال بمتلازمة ويليام نتيجة أسباب مختلفة ومنها :

- وجود عيوب خلقية فى الكروموسومات.

- خلل فى الأوعية الدموية والأنسجة الضامة.

- ضيق فى الشريان الأورطى.

- تلف فى الكروموسوم رقم 7.

يمكن أن تسبب متلازمة ويليامز أعراضًا في أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل الوجه والقلب والأعضاء الأخرى يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرة الطفل على التعلم.

ميزات الوجه

يتمتع الأطفال المصابون بمتلازمة ويليامز بسمات وجه فريدة قد تشمل:

- جبهة عريضة.

- أنف قصير مع طرف كبير.

- فم واسع مع شفاه ممتلئة.

- ذقن صغير.

- أسنان صغيرة متباعدة على نطاق واسع.

- أسنان مفقودة أو ملتوية.

- عيون متفاوتة.

- طيات على زوايا العين.

- جزء ملون من العين.

- طول الوجه والرقبة (في مرحلة البلوغ).

يعاني الكثير من المصابين بمتلازمة ويليامز من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

- قد يتضيق الشريان الأورطي، وهو الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم.

- قد تضيق الشرايين الرئوية التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين .

- ارتفاع ضغط الدم .

لا تسمح الشرايين الضيقة بوصول كمية كبيرة من الدم الغني بالأكسجين إلى القلب والجسم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى تلف القلب.

مشاكل النمو

يمكن أن يكون الأطفال الذين يولدون بمتلازمة ويليامز صغارًا جدًا، وقد يواجهون صعوبة في تناول الطعام.