شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الهرمون المتحكم في ضربات قلبك السريعة عند التوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التوتر والقلق عادة ما يصاب الشخص بضربات قلب سريعة مع الدوخة الشديدة، وفسر العلماء ذلك بارتباطه بهرمون معين يفرز عند التوتر، وحسب ما ذكره موقع health يقوم نظام القلب والأوعية الدموية بتدوير الدم في جميع أنحاء الجسم من أجل توفير الأكسجين والمواد المغذية الأخرى والتخلص من الفضلات.

في كل مرة ينبض القلب يضخ الدم من القلب إلى الجسم لتزويد العضلات العاملة بالأكسجين أو الرئتين لإعادة الأكسجين، و يشير معدل ضربات القلب إلى عدد ضربات القلب في الدقيقة، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بعبء العمل الواقع على القلب، عندما يكون الجسم في حالة راحة (أي الاستلقاء في منطقة هادئة لمدة خمس دقائق على الأقل) ، يتم قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60-100 نبضة في الدقيقة (نبضة في الدقيقة)، و تشير معدلات الراحة التي تزيد عن 100 نبضة في الدقيقة إلى أن القلب يعمل بجهد كبير لتدوير الدم ، وبالتالي قد يشير إلى مشكلة خطيرة يجب مراقبتها من قبل الطبيب.

ما الذي يتحكم في معدل ضربات القلب؟

يتم التحكم في معدل ضربات القلب من خلال فرعين من الجهاز العصبي اللاإرادي (اللاإرادي) الجهاز العصبي السمبثاوي (SNS) والجهاز العصبي السمبتاوي (PN) يطلق الجهاز العصبي الودي (SNS) الهرمونات (الكاتيكولامينات - الإبينفرين والنورادرينالين) لتسريع معدل ضربات القلب، و يطلق الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS) هرمون الأسيتيل كولين لإبطاء معدل ضربات القلب.

قد تؤدي عوامل مثل الإجهاد والكافيين والإثارة إلى تسريع معدل ضربات القلب مؤقتًا ، بينما قد يساعد التأمل أو التنفس البطيء والعميق في إبطاء معدل ضربات القلب.

ستؤدي ممارسة الرياضة لأي مدة إلى زيادة معدل ضربات القلب وستظل مرتفعة طالما استمر التمرين في بداية التمرين ، يزيل جسمك التحفيز اللاودي ، والذي يمكن معدل ضربات القلب من الزيادة تدريجياً، ومع ممارسة الرياضة بشكل أكثر شدة ، "يبدأ" الجهاز السمبثاوي لتسريع معدل ضربات القلب بشكل أكبر.

يمكن أن تؤدي المشاركة المنتظمة في تمارين القلب والأوعية الدموية على مدى فترة زمنية طويلة إلى تقليل معدل ضربات القلب أثناء الراحة عن طريق زيادة حجم القلب وقوة الانقباض وطول الفترة التي يمتلئ فيها القلب بالدم ،وينتج معدل ضربات القلب المنخفض عن زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي ، وربما من انخفاض نشاط الجهاز العصبي الودي.

قد تكون معدلات ضربات القلب المرتفعة مؤشراً على ضعف وظائف القلب وضغط أعلى من المعتاد على قدرة القلب على الدورة الدموية. قد يشير هذا أيضًا إلى أمراض القلب.