شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يؤدي نقص فيتامي سي في الجسم، إلى عدة أضرار من بينها نزيف اللثة والضعف والإرهاق والطفح الجلدي، حيث يعد أحد الفيتامينات الأساسية الضرورية لجسم صحي، وهو مسؤول عن عدة وظائف مهمة في الجسم.

نزيف اللثة

يؤدي نقص فيتامين سي، إلى نزيف اللثة وأمراضها، وهو الأمر المتعلق مباشرة بصحة الأسنان والفم.

أمراض الجلد

يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد، فيما يمكن أن يؤدي نقصه إلى آفات جلدية تظهر أعراضها المبكرة في شكل بقع ونزيف بسيط تحت الجلد.

التعب والإرهاق

من أبرز أعراض نقص فيتامين “سي” أيضاً التعب والإرهاق غير المبررين، وانخفاض الشهية والتهيج وآلام المفاصل دون سبب واضح.

فقر الدم

يساعد فيتامين “سي” على امتصاص الحديد من الغذاء، ويعد وجوده أمرًا حيويًا للوقاية من أمراض فقر الدم، الناتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا كرات الدم الحمراء في الجسم.

وتتمثل أعراض فقر الدم في التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يعد فيتامين سي من العناصر الرئيسية المهمة لصحة الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية، ومن أعراض ذلك فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية، والعصبية، والرعشة، والتغيرات في نمط الدورة الشهرية لدى النساء.