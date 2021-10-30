شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال بين 5 إلى 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا. وهذا هو أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.

وقالت “فايزر” إن تجربة سريرية أظهرت أن لقاحها يوفر أكثر من 90٪ حماية ضد الأعراض المرضية بين الأطفال، حتى بالحصول على ثلث الجرعة. وتأمل الشركة أن تقلل الجرعة الأقل من مخاطر أي آثار جانبية، وفقاً لـ”CNN”.

وقال البيت الأبيض: إن لديه خطة بالفعل لتوزيع اللقاحات على الأطفال يمكن إعطاء اللقاحات بمجرد موافقة مركز السيطرة على الأمراض.

وسبق منح الترخيص لقاح شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا. وتمت الموافقة على اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.