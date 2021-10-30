شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور جمال شعبان: كورونا يؤثر على الأوعية الدموية وقد يسبب تصلب شرايين القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن كورونا مرض يصيب الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر على القلب والمخ والجلد والكلى والعين وعلى أجزاء الجسم.



مؤتمر الجمعية المصرية لامراض الصدر والتدرن

وقال، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن كورونا يؤثر على القلب، ويمكن أن يسبب تصلب بالشرايين ويسبب جلطة بالشريان التاجى أو التهاب بالغشاء التامورى، وبعد التعافى من كورونا قد يحدث مضاعفات للقلب، مثل الرفرفة الأذينية أو سرعة فى ضربات القلب، موضحا أنه لا بد من الاستعانة بطبيب القلب وعمل موجات صوتية على القلب وأحيانا نقوم بعمل رنين مغانطيسي على القلب لأن الفيروس قد يصيب عضلة القلب.



دمحمد عوض تاج الدين ود اشرف حاتم عضو البرلمان ود جمال شعبان

وأضاف لا بد من أخذ التطعيم، مؤكدا أن نسبة عالية لا بد من تناول التطعيم لكى نتمكن من الفتح الكلى، ونعلن السيطرة على الوباء، موضحا أن هناك دولا تجاوزت 60 إلى 70% من تطعيم سكانها وتخلصوا عن الأقنعة.

وقال شعبان: "لقد ظهر ذلك فى الدورى البريطانى"، موضحا إن أغلب الحاضرين كانوا غير مرتدين للقناع، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعى لتداول الشائعات التى تروج بعدم تناول اللقاح، حيث إننا جميعا حصلنا على اللقاح، فلا تترد فى أخذ اللقاح لانك تفيد نفسك وتفيد غيرك.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل السيسى، أستاذ طب الأطفال بطب القاهرة، رئيس الرعاية المركزة لجراحات القلب والصدر بمستشفى أبو الريش اليابانى، إن فيروس كورونا يسبب مضاعفات خطيرة على قلب الأطفال الذين يصابون بإصابات شديدة.

وقالت، خلال جلسة خاصة عن مضاعفات فيروس كورونا على قلب الأطفال بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، تشمل المضاعفات هبوط القلب، وارتشاح بالغشاء المغلف للقلب، وأهم هذه المضاعفات هو توسع الشرايين التاجية التى تغذى القلب، مما قد يؤدى إلى الوفاة.

وأضافت أن هناك حالات تصبح مزمنة وتستلزم علاج مزمن للقلب فى صورة أدوية للسيولة وأدوية منشطة لعضلة القلب، مشيرة إلى أن نسبة هذه الحالات الشديدة لا تمثل سوى 5% من حالات الأطفال، أما أغلبية الحالات التى تصيب الأطفال تكون خفيفة، وتصل الى حوالى 95% وتشفى تماما، والحالات الشديدة غير معروفة سببها حتى الآن.



خلال تكريم د عمرو عوض تاج الدين بالمؤتمر

يذكر أن المؤتمر الـ62 للجميعة المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والذى عقد برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، اختتم أعماله اليوم بالقاهرة، حيث تم تكريم عدد من أطباء الأمراض الصدرية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس السيسى أبلغ تحياته للجيش الأبيض من أطباء الأمراض الصدرية، نتيجة الجهود التى بذلوها فى علاج مرضى كورونا، موضحا ان شركات الأدوية المصرية وفرت جميع أدوية فيروس كورونا، وأنتجوا مضادات الفيروسات لعلاج فيروسات كورونا، موضحا أن بعض الأدوية التى سجلت فى الخارج سيتم إنتاجها فى مصر.