شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن أخطر الأطعمة على الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف طبيب ألماني، عن عدد من الأطعمة الخطرة على الصحة، والتي تتسبب في تضرر الغشاء المخاطي المعوي.

وقال الطبيب الألماني توماس فريلنغ، إنه يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة، من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، بحسب موقع “فوكوس”.

حيث أوضح الطبيب الألماني، أن السكر يعد ضمن قائمة الأطعمة الخطرة، وكذلك المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق.

وتضمنت القائمة الدهون السيئة، والتي تتواجد على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي.

ونصح فريلنغ بألا يتناول الشخص أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع، وكشف عن الأطعمة الصحية البديلة والتي شملت الفاصوليا والخضروات، والموز، والأسماك، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.