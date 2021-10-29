شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاح Moderna يوفر حماية قوية ضد متغير دلتا فى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باحثون فى الولايات المتحدة دراسة تُظهر أن لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا يوفر حماية قوية ضد المتغير B.1.617.2 (دلتا) فى تجربة على قرود المكاك ريسوسى.

ويعد متغير دلتا، الذى تم اكتشافه فى الهند فى أكتوبر 2020، هو السلالة المهيمنة حاليًا على مستوى العالم، وقد ارتبط بزيادة قابلية الانتقال وزيادة حدة فيروس كورونا.



لقاح موديرنا

ووفقا للدراسة المنشورة على موقع news-medical أبلغ فريق - من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيثيسدا، وكلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا، وشركة بيوكوال في روكفيل، وشركة موديرنا في كامبريدج - عن تحصين قرود المكاك الريسوسى بجرعتين من لقاح موديرنا ثم تعريضهم لمتغير دلتا بعد 48 أسبوعًا.

ولاحظ الفريق أن الأجسام المضادة المعادلة فى دم الحيوانات والممرات الهوائية السفلية انخفضت خلال فترة 48 أسبوعًا بعد التطعيم، وبعد 4 أيام من التعرض لمتغير دلتا، كانت الحماية بوساطة اللقاح فى الرئتين قوية، ومن المحتمل أن تعتمد على استجابات الجسم المضاد، كما يقول الفريق.

وتشير النتائج إلى أن الحماية السريعة والمستمرة ضد دلتا فى الشعب الهوائية العلوية والسفلية قد تتطلب فى النهاية لقاحًا معززًا، وقد ثبت أن اللقاحات التى طورتها شركةPfizer وModerna تظهر حماية كبيرة ضد السلالة المبكرة المتطابقة مع اللقاح.