شكرا لقرائتكم خبر عن تناول عصير الليمون بعد كل وجبة يخفض مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري يحدث عندما لم يتمكن هرمون الأنسولين من القيام بمهامه فى امتصاص السكر فى الدم، مما يؤدى إلى ارتفاع مستوياته وينتج عنه الكثير من المضاعفات الخطيرة، المتعلقة بتلف الأعصاب وأمراض العيون والقلب.

كشفت دراسة يابانية نشرت فى موقع "إكسبريس"، عن مشروب طبيعى متوفر لدى الجميع، يسهم في خفض الجلوكوز، والسيطرة على طفرات السكر بعد الوجبة في غضون 45 دقيقة من تناوله، وهو عصير الليمون، الذى يعد أفضل خيارا لمرضى السكرى.

وأوضحت الدراسة أن عصير الليمون يساعد فى طرد السموم من الجسم، نظرا لخصائصه ومركباته المضادة للبكتيريا التي تحمل مجموعة من الفوائد للجسم، فهو لا يخفض مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، إلا أنه قد يمنع المستويات من الارتفاع بعد الوجبة.

أجرى الباحثون تحليلا حول آثار عصير الليمون على نسبة السكر في الدم، لتقييم ما إذا كان قد يقلل من الإجهاد السكري وهو مقدمة للشيخوخة المبكرة ومرض السكري، حيث إن تناول عصير ليمون بدون إضافات قد يساعد في درء تطور المرض، لأنه يحتوى على حمض الستريك، حيث تم إجراء تجربة على عدد من المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عامًا .

توصل الباحثون إلى فعالية عصير الليمون الطبيعى دون إضافات فى خفض مستويات السكر في الدم ودرء تطور المرض.