شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع وآلام العظام من أعراض ارتفاع نسبة الكالسيوم.. كيفية تفحص مستوياته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع أو فرط نسبة الكالسيوم في الدم يعني وجود كمية عالية من الكالسيوم في الدم، هذا العنصر الغذائي المهم للحفاظ على صحة العضلات والعظام وخلايا الجسم، ولكن عند ارتفاع نسبته يمكن أن يضعف العظام، ويتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية والمضاعفات في وظائف الدماغ والقلب.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "facty"، والذي وضح خلاله أن هناك العديد من أعراض فرط كالسيوم بالدم، ومنها:

-الصداع .

-التعب .

-الرغبة في الغثيان.

-الإصابة بالإمساك .

-القيء .

-انخفاض الشهية.

-آلام البطن .

-تشنجات العضلات.

-آلام العظام .

- العطش .

-كثرة التبول.

-الاكتئاب .

-فقدان الذاكرة.

-يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى الإغماء وخفقان القلب.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من المضاعفات التي يصاب بها الشخص عند الإصابة بفرط الكالسيوم في الدم، وخاصة عندما يحتوي البول على نسبة عالية منه تزداد فرص الإصابة بحصوات الكلي وعدم قدرتها على التخلص من السموم في الجسم يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وأضاف التقرير، أن النساء بعد سن الـ50 هن الأكثر عرضة للإصابة بفرط الكالسيوم في الجسم، فإذا كنت تعانين من ظهور بعض الأعراض مثل التعب والقيء وضعف العضلات وآلام البطن وزيادة العطش وكثرة التبول ، يجب عليك الذهاب فورا للطبيب.

وأيضا يعد تناول الكثير من فيتامين د أو الكالسيوم في شكل مكمل غذائي من أسباب فرط كالسيوم بالدم ، وأيضا يمكن أن تؤدي بعض الأدوية وسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطانات الدم إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، و يؤدي الجفاف إلى حالات خفيفة.